Acidente

Mulher e criança são atropeladas na faixa de pedestres em Cachoeiro

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

Uma mulher e uma criança foram atropelados na manhã desta segunda-feira (22) no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

Segundo populares que estavam no local, a mulher e a criança estavam atravessando na faixa de pedestres quando foram atingidas por um veículo. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. O motorista do veículo disse que não viu as vítimas e, por isso, não conseguiu parar antes.