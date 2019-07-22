Mulher e criança são atropeladas na faixa de pedestres em Cachoeiro

Publicado em 22 de julho de 2019 às 15:07
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher e uma criança foram atropelados na manhã desta segunda-feira (22) no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo populares que estavam no local, a mulher e a criança estavam atravessando na faixa de pedestres quando foram atingidas por um veículo. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. O motorista do veículo disse que não viu as vítimas e, por isso, não conseguiu parar antes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o