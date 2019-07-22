Home
>
Região Sul
>
Mulher e criança são atropeladas na faixa de pedestres em Cachoeiro

Mulher e criança são atropeladas na faixa de pedestres em Cachoeiro

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

Gazeta Online

Publicado em 22 de julho de 2019 às 15:07

 - Atualizado há 6 anos

Mulher e criança foram atropeladas na faixa de pedestres Crédito: Reprodução

Uma mulher e uma criança foram atropelados na manhã desta segunda-feira (22) no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

Segundo populares que estavam no local, a mulher e a criança estavam atravessando na faixa de pedestres quando foram atingidas por um veículo. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. O motorista do veículo disse que não viu as vítimas e, por isso, não conseguiu parar antes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente atropelamento trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais