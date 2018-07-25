Mudança de local de fisioterapia preocupa pacientes em Cachoeiro

Os pacientes fizeram cartazes e um abaixo-assinado Crédito: Luiz Gonçalves - Tv Gazeta Sul

Pacientes que fazem fisioterapia na Clínica dos Acidentados, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão preocupados com a mudança do local. Eles temem que o serviço seja prejudicado. Há 45 anos o tratamento é ofertado na instituição, que recebe verba do Governo Federal, repassado pelo Governo Estadual para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e agora foi transferido para o Centro de Reabilitação da prefeitura.

A partir de agosto, o caminho da verba de R$ 252.966,95 muda. Tem que passar também pela Prefeitura de Cachoeiro, que decidiu que, agora, todo o atendimento vai acontecer no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf). O diretor administrativo da Clínica dos Acidentados, Eduardo Zucoloto, acredita que o Cemurf não vai conseguir atender a demanda.

São acima de 200, 250 pacientes por dia. A gente atende toda essa demanda da região, toda demanda da Santa Casa. Então, para ele (Cemurf) poder absorver toda essa demanda de uma vez, ele teria praticamente que dobrar ou triplicar o tamanho dele. Vai haver uma perda da qualidade do serviço. Uma demora no atendimento. O que não acontece aqui, explicou.

Os pacientes chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo que o serviço continue sendo no mesmo local. A notícia de que o atendimento feito na Clínica dos Acidentados vai ser interrompido esse mês desagradou muita gente. O que vai ser de todo mundo que esta fazendo fisioterapia aqui? A gente vai para lá, a gente vai interromper o tratamento? Como vai ser?, disse a vendedora autônoma Jovânia Marques.

O pedreiro José Marcelino Alves se trata há aproximadamente um ano, após sofrer um acidente de moto. Eu estou lutando contra isso aí. Não melhorou totalmente ainda e eu preciso da Fisioterapia , disse.

Já a vendedora autônoma Jovânia Marques tem um problema sério na coluna. Como é um desgaste no osso da coluna, eu perco a perna, então eu caio igual um saco de batata no chão e, pelo meu médico, são mais três meses de fisioterapia, .

DISTÂNCIA

A Clínica dos acidentados é localizada no bairro Gilberto Machado, região central de Cachoeiro. Para muitos pacientes, a transferência do local de atendimento pode afetar e até mesmo suspender a continuidade do tratamento. Além da distância - cerca de 9 km - existe outro problema. Eles garantem que existe um agendamento pra iniciar o tratamento de fisioterapia.

O estivador Paulino Jorge Souza não sabe o que vai fazer. Operou o ombro, começou o tratamento há cinco meses. Ele vai de casa para a clínica a pé para economizar. Agora eu fiquei preocupado, como que eu vou para lá para o Aeroporto? Dinheiro eu não tenho. Como vou pegar quatro ônibus? E chegando lá ainda tem que agendar, finalizou.

O OUTRO LADO

Por meio de nota a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que a partir do dia 1º de agosto, por solicitação do município, o recurso federal de R$ 252.966,95 será integrado ao valor que já é repassado anualmente ao município.