Motorista perde controle e carro fica pendurado em muro no ES

O acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. Apesar do susto, ninguém se feriu