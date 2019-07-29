Home
>
Região Sul
>
Motorista perde controle e bate em comércio de Marataízes

Motorista perde controle e bate em comércio de Marataízes

De acordo com o depoimento do motorista à polícia, uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão e ele precisou desviar

Gazeta Online

Publicado em 29 de julho de 2019 às 19:55

 - Atualizado há 6 anos

O motorista de um carro perdeu o controle e bateu na parede de uma comércio na madruga desta segunda-feira (29) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, segundo a polícia.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

O acidente aconteceu no início da madrugada no bairro Cidade Nova. De acordo com o depoimento do motorista à polícia, ele seguia no sentido Centro quando uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão, fazendo com que ele tivesse que desviar para evitar a batida.

De acordo com os militares, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais