Motorista perde controle e bate em comércio de Marataízes

De acordo com o depoimento do motorista à polícia, uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão e ele precisou desviar

Publicado em 29 de julho de 2019 às 19:55 - Atualizado há 6 anos

O motorista de um carro perdeu o controle e bateu na parede de uma comércio na madruga desta segunda-feira (29) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, segundo a polícia.

O acidente aconteceu no início da madrugada no bairro Cidade Nova. De acordo com o depoimento do motorista à polícia, ele seguia no sentido Centro quando uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão, fazendo com que ele tivesse que desviar para evitar a batida.

De acordo com os militares, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.

