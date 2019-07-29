Motorista perde controle e bate em comércio de Marataízes

Publicado em 29 de julho de 2019 às 19:55
- Atualizado há 6 anos
O motorista de um carro perdeu o controle e bateu na parede de uma comércio na madruga desta segunda-feira (29) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, segundo a polícia.
O acidente aconteceu no início da madrugada no bairro Cidade Nova. De acordo com o depoimento do motorista à polícia, ele seguia no sentido Centro quando uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão, fazendo com que ele tivesse que desviar para evitar a batida.
De acordo com os militares, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.
