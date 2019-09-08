Sul do Estado

Motorista morre em acidente entre dois carros em Cachoeiro

A esposa da vítima, que estava no carona, foi socorrida e está internada. O filho do casal, de 22 anos, não se feriu no acidente

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 18:11 - Atualizado há 6 anos

Um acidente, envolvendo dois veículos, na madrugada deste domingo (08), na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu entre um veículo Honda Fit e um Fiat Siena, onde estavam um casal e um filho. Reginaldo Andreza, de 45 anos, morreu na hora e a sua esposa, Valdelina de Souza Vieira Andreza, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. O hospital informou que Valdelina deu entrada com várias fraturas e que continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro estável. O filho de Reginaldo e Valdelina, de 22 anos, não se feriu no acidente.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e ficou no local até a chegada da perícia da Polícia Civil. A causa do acidente não foi divulgada. Sobre a mulher, que conduzia o Honda Fit, não foi informado o estado de saúde dela.

