Acidente

Motociclista morre em acidente em Cachoeiro

Ele bateu de frente com um caminhão, próximo a uma marmoraria do bairro Village da Luz, na saída de Cachoeiro

Publicado em 9 de julho de 2019 às 23:18 - Atualizado há 6 anos

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no início da noite desta terça-feira (09). Ele bateu de frente com um caminhão, próximo a uma marmoraria do bairro Village da Luz, na saída de Cachoeiro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 18h, mas constatou a morte da vítima no local. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito na via ficou lento por conta do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta