Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Vargem Alta Crédito: Internauta Gazeta Online

Um motociclista de 54 anos morreu após um grave acidente na noite desta quarta-feira (20) na rodovia ES-164, em Vargem Alta , na região Sul Serrana. Adão Raimundo da Silva estava em uma motocicleta que bateu de frente com um caminhão.

De acordo com a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 20h, próximo à localidade de Piraí. O motociclista seguia sentido São José de Fruteiras e, por causas ainda desconhecidas, bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada debaixo do caminhão. Os veículos ficaram em chamas e o piloto teve parte do corpo carbonizado. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o incêndio foi controlado por pessoas que passavam no local.