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Violência no Trânsito

Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Vargem Alta

Esta é quarta morte na rodovia nos últimos cinco dias

Publicado em 

21 fev 2019 às 13:40

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 13:40

Motociclista morre após bater de frente com caminhão em Vargem Alta Crédito: Internauta Gazeta Online
Um motociclista de 54 anos morreu após um grave acidente na noite desta quarta-feira (20) na rodovia ES-164, em Vargem Alta, na região Sul Serrana. Adão Raimundo da Silva estava em uma motocicleta que bateu de frente com um caminhão.
De acordo com a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 20h, próximo à localidade de Piraí. O motociclista seguia sentido São José de Fruteiras e, por causas ainda desconhecidas, bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.
O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada debaixo do caminhão. Os veículos ficaram em chamas e o piloto teve parte do corpo carbonizado. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o incêndio foi controlado por pessoas que passavam no local.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As causas do acidente serão apuradas. Esta é quarta morte na rodovia nos últimos cinco dias.

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