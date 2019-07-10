Home
>
Região Sul
>
Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

O motociclista ficou desacordado com o impacto e foi encaminhado pelos bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:33

 - Atualizado há 6 anos

Um motociclista ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente com um carro na tarde desta quarta-feira (10), na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

A batida foi em frente a uma garagem de ônibus, por volta das 17h. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência. As causas da batida não foram informadas.

O motociclista ficou desacordado com o impacto e foi encaminhado pelos bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.

A Avenida Jones dos Santos Neves é uma das principais vias do município e o trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais