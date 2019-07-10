Acidente

Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

O motociclista ficou desacordado com o impacto e foi encaminhado pelos bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:33

Um motociclista ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente com um carro na tarde desta quarta-feira (10), na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

A batida foi em frente a uma garagem de ônibus, por volta das 17h. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência. As causas da batida não foram informadas.

O motociclista ficou desacordado com o impacto e foi encaminhado pelos bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.

A Avenida Jones dos Santos Neves é uma das principais vias do município e o trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida.

