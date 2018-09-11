Morre paciente que passou por transplante duplo inédito no ES

recebeu o transplante duplo de fígado e de rins. O procedimento foi o primeiro realizado no Espírito Santo. O laudo apontou que a causa da morte foi uma pneumonia aspirativa. O corpo foi enterrado na tarde desta segunda-feira (11) em Morreu na noite deste domingo (9) o cachoeirense Oséias Almeida Caetano, de 56 anos, que. O procedimento foi o primeiro realizado no Espírito Santo. O laudo apontou que a causa da morte foi uma pneumonia aspirativa. O corpo foi enterrado na tarde desta segunda-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim

A esposa de Oséias, a dona de casa Regina Lúcia Guimarães Caetano, 53 anos, contou que ele estava bem até domingo, mas na hora da visita de 16h começou a reclamar de soluços. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Meridional em Cariacica.

À noite, depois de 20h30, o médico relatou que ele começou a vomitar muito. Ele teve parada cardíaca, conseguiram reanimar, acalmou e ele ficou medicado. Só que depois voltou a vomitar de novo, teve outra parada cardíaca, mas eles não conseguiram mais reanimar ele, pois ele estava muito debilitado. O coração não resistiu, contou.

Regina ainda garante que a morte não está relacionada ao transplante duplo. Estava tudo bem com os órgãos, de acordo com os médicos. Deus concedeu o desejo dele de fazer o transplante, mas quis que ele passasse o Natal com ele lá em cima. Vai ser difícil para mim e para meus filhos, mas vamos suportar.