Carretas e caminhões pesados

Moradores do interior de Venda Nova protestam contra trânsito e poeira

"As crianças da creche não param de ficar doentes por causa do poeira, por isso resolvemos parar tudo aqui hoje", disse um morador

Publicado em 9 de julho de 2019 às 14:38 - Atualizado há 6 anos

Moradores do interior de Venda Nova do Imigrante protestam contra trânsito de carretas Crédito: Internauta - Glodoaldo Pereira

Moradores da localidade de Camargo, no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, protestaram na manhã desta terça-feira (09) contra o trânsito de carretas e caminhões na região. Segundo os manifestantes, o tráfego desses veículos têm causado muita poeira.

Segundo o morador Glodoaldo Pereira, que enviou o vídeo do protesto para o Gazeta Online, no local tem uma creche nas margens da estrada e que as crianças sofrem com frequência com doenças associadas à poeira. “As crianças da creche não param de ficar doente por causa do poeira, por isso resolvemos parar tudo aqui hoje.”

A comunidade fica no limite do município de Venda Nova do Imigrante com Conceição do Castelo e tem um grande tráfego de veículos pesados que transportam mármores e granitos para as empresas da região.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura de Venda Nova informou que existe outra opção de trajeto para os caminhões e carretas, mas é um percurso mais longe.

Sobre uma possível pavimentação do local, a prefeitura disse que é um desejo realizar essa obra, mas ainda está em fase de estudo. No entanto, tem espalhado com frequência um material (piçarra) que ajuda a controlar a poeira, no local.

