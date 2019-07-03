Investigação

Ministério Público pede liberdade de presos da Operação Carro do Boi

Médicos e pessoas ligadas a diretoria da Santa Casa de Guaçuí são investigadas em um esquema irregular de contratos de prestação de serviços no funcionamento da UTI e do setor de hemodiálise

Publicado em 3 de julho de 2019 às 22:53 - Atualizado há 6 anos

De acordo com o documento encaminhado à comarca de Guaçuí, o promotor Ailton Barbosa do Canto manifesta o pedido de deferimento das prisões preventivas de Daniel Sabatino Teodoro, Denis Vaz da Silva Ferreira, Hélio José de Campos Ferraz Filho, José Areal Prado Filho, Eduardo José de Oliveira Almeida e Victor Oliveira Almeida. Ele argumentou que não persistem mais os motivos que levaram ao pedido de prisão preventiva dos suspeitos.

Segundo o Ministério Público, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, instituição sem fins lucrativos, teria, com verbas públicas, firmado quatro contratos de prestação de serviços com sociedades empresariais, transferindo integralmente o objeto do convênio firmado com o poder público para a iniciativa privada, o que é ilegal. Os quatro convênios da Santa Casa com os empresários foram celebrados entre 7 de junho de 2011 e 15 de maio de 2017.

Os nomes do empresário Carlos Alberto de Almeida Proveti e do vereador Walmir Santiago, que também foram alvos durante a operação, não foram citados.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), as pessoas citadas no pedido do promotor permanecem presas no Centro de Detenção Provisoria de Viana 2. Em nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que a ação tramita em segredo de Justiça e detalhes não podem ser informados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta