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Tantas emoções!

Mineiro é eleito o melhor cover de Roberto Carlos em Cachoeiro

Pela primeira vez, a terra natal do Rei promoveu um concurso nacional de covers do cantor

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 16:53
Concurso de cover de Roberto Carlos Crédito: Beatriz Caliman
Uma disputa emocionou o público na noite desta sexta-feira (20) na Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pela primeira vez, a terra natal do Rei promoveu um concurso nacional de covers do cantor Roberto Carlos. A vitória ficou com participante Robson Carlos, de Minas Gerais.
Ao todo, quatro covers do cantor subiram ao palco na estreia do Prêmio Zunga  2018, alusão ao apelido de infância do homenageado. Cada participante, acompanhado de banda, cantou duas canções de sucesso de Roberto Carlos.
O ganhador, Robson Carlos, de Caxambú, Minas Gerais, se emocionou ao receber o título das mãos de Marilena Mignone, pianista e filha da primeira professora de piano do Rei, Maria Helena Gonçalves Mignone. Para mim é muito emocionante e gratificante receber esse título, pois quando me propus a fazer o cover de Roberto, teria que ser com muito carinho. Foi o primeiro concurso que participei e isso tem um valor enorme para mim, por ser na terra do Rei, declarou.
Além da aparência, presença de palco e canto também foram avaliados por quatro jurados selecionados pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento fechou a programação alusiva à Semana do Rei.
Conheça os competidores
Robson Carlos - Caxambú, Minas Gerais
Idade: 67 anos
Profissão: empresário
Curiosidade: trabalhou com participações em shows de Erasmo Carlos entre os anos de 2009 e 2014
Fábio Freitas  Vila Velha, Espírito Santo
Idade: 66 anos
Profissão: bancário aposentado
Curiosidade: além do guarda-roupa ser repleto de peças em azul e branco, é cover de Roberto há 40 anos
Ronaldo Ricco  Guarapari, Espírito Santo
Idade: 51 anos
Profissão: promotor de vendas
Curiosidade: possui a discografia inteira do ídolo
Marcos Rodrigues  Mimoso do Sul, Espírito Santo
Profissão: servidor público
Idade: 45 anos
Curiosidade: apesar de fã desde a infância, nunca foi a um show do cantor

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