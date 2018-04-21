Mineiro é eleito o melhor cover de Roberto Carlos em Cachoeiro

Concurso de cover de Roberto Carlos Crédito: Beatriz Caliman

Uma disputa emocionou o público na noite desta sexta-feira (20) na Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pela primeira vez, a terra natal do Rei promoveu um concurso nacional de covers do cantor Roberto Carlos. A vitória ficou com participante Robson Carlos, de Minas Gerais.

Ao todo, quatro covers do cantor subiram ao palco na estreia do Prêmio Zunga  2018, alusão ao apelido de infância do homenageado. Cada participante, acompanhado de banda, cantou duas canções de sucesso de Roberto Carlos.

O ganhador, Robson Carlos, de Caxambú, Minas Gerais, se emocionou ao receber o título das mãos de Marilena Mignone, pianista e filha da primeira professora de piano do Rei, Maria Helena Gonçalves Mignone. Para mim é muito emocionante e gratificante receber esse título, pois quando me propus a fazer o cover de Roberto, teria que ser com muito carinho. Foi o primeiro concurso que participei e isso tem um valor enorme para mim, por ser na terra do Rei, declarou.

Além da aparência, presença de palco e canto também foram avaliados por quatro jurados selecionados pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento fechou a programação alusiva à Semana do Rei.

Conheça os competidores

Robson Carlos - Caxambú, Minas Gerais

Idade: 67 anos

Profissão: empresário

Curiosidade: trabalhou com participações em shows de Erasmo Carlos entre os anos de 2009 e 2014

Fábio Freitas  Vila Velha, Espírito Santo

Idade: 66 anos

Profissão: bancário aposentado

Curiosidade: além do guarda-roupa ser repleto de peças em azul e branco, é cover de Roberto há 40 anos

Ronaldo Ricco  Guarapari, Espírito Santo

Idade: 51 anos

Profissão: promotor de vendas

Curiosidade: possui a discografia inteira do ídolo

Marcos Rodrigues  Mimoso do Sul, Espírito Santo

Profissão: servidor público

Idade: 45 anos