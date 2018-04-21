Mineiro é eleito o melhor cover de Roberto Carlos em Cachoeiro

Uma disputa emocionou o público na noite desta sexta-feira (20) na Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pela primeira vez, a terra natal do Rei promoveu um concurso nacional de covers do cantor Roberto Carlos. A vitória ficou com participante Robson Carlos, de Minas Gerais.
Ao todo, quatro covers do cantor subiram ao palco na estreia do Prêmio Zunga 2018, alusão ao apelido de infância do homenageado. Cada participante, acompanhado de banda, cantou duas canções de sucesso de Roberto Carlos.
O ganhador, Robson Carlos, de Caxambú, Minas Gerais, se emocionou ao receber o título das mãos de Marilena Mignone, pianista e filha da primeira professora de piano do Rei, Maria Helena Gonçalves Mignone. Para mim é muito emocionante e gratificante receber esse título, pois quando me propus a fazer o cover de Roberto, teria que ser com muito carinho. Foi o primeiro concurso que participei e isso tem um valor enorme para mim, por ser na terra do Rei, declarou.
Além da aparência, presença de palco e canto também foram avaliados por quatro jurados selecionados pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento fechou a programação alusiva à Semana do Rei.
Conheça os competidores
Robson Carlos - Caxambú, Minas Gerais
Idade: 67 anos
Profissão: empresário
Curiosidade: trabalhou com participações em shows de Erasmo Carlos entre os anos de 2009 e 2014
Fábio Freitas Vila Velha, Espírito Santo
Idade: 66 anos
Profissão: bancário aposentado
Curiosidade: além do guarda-roupa ser repleto de peças em azul e branco, é cover de Roberto há 40 anos
Ronaldo Ricco Guarapari, Espírito Santo
Idade: 51 anos
Profissão: promotor de vendas
Curiosidade: possui a discografia inteira do ídolo
Marcos Rodrigues Mimoso do Sul, Espírito Santo
Profissão: servidor público
Idade: 45 anos
Curiosidade: apesar de fã desde a infância, nunca foi a um show do cantor