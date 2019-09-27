Menu
Óleo na pista molhada causa sequência de acidentes na BR 482 em Guaçuí
Óleo na pista molhada causa sequência de acidentes na BR 482 em Guaçuí
A Polícia Militar registrou quatro acidentes na manhã desta sexta-feira (27). A Prefeitura de Guaçuí está enviando um caminhão-pipa para limpar a pista