Jogador de Cachoeiro morre atropelado no Paraná

Felipe Dias estevão estava desde o ano passado no Paraná Crédito: Reprodução Redes Sociais

Um jovem jogador de futebol de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, morreu após ser atropelado no Paraná, neste fim de semana. Felipe Dias Estevão, de 18 anos, estava morando no Sul do país para jogar no Colorado Atlético Clube . Amigos organizaram uma campanha para ajudar nas despesas de translado do corpo.

O atropelamento aconteceu por volta das 21h na BR 376, na cidade de Marialva. Familiares contaram que Felipe e um amigo seguiam para uma festa surpresa de aniversário de um colega de escola. Eles seguiram a pé para o local e, no meio do caminho, pegaram uma carona na carroceria de uma caminhonete Toyota. Ao chegar em um contorno, os amigos teriam percebido que o veículo em que estavam seria atingido por uma carreta e pularam.

Felipe caiu no meio da pista e foi atingido pela carreta, que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele morreu no local, mas o amigo não teve teve ferimentos.

Um tio de Felipe e o treinador do clube que o jovem jogava em Cachoeiro de Itapemirim seguiram para Maringá, no Paraná, para fazer a liberação do corpo. Amigos organizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas do translado para o Espírito Santo. O promotor de Justiça Wagner Eduardo Vasconcelos é primo de Felipe e contou que as despesas são grandes, mas a família está ajudando como pode.

“As pessoas da família juntaram para conseguir algum recurso para trazer o corpo para Cachoeiro. Essa vaquinha é para ajudar a cobrir os custos. Até agora foi gasto R$ 2,8 mil com passagens aéreas. A funerária cobrou R$ 6,4 mil mais R$ 1.790, 00 que a empresa aérea cobrou para trazer o corpo de Maringá até Vitória e tem mais a passagem de volta das pessoas que estavam no local”, contou.