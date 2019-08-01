Home
Ipês floridos mudam cenário e encantam moradores em Cachoeiro

Os ipês florescem de junho a setembro

Com informações de Junia Vasconcelos, da Tv Gazeta Sul

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 17:14

 - Atualizado há 6 anos

Ainda não é primavera, mas a floração dos ipês começa junto com o inverno. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, os moradores ficam encantados com as árvores. Os ipês florescem de junho a setembro.

Segundo a bióloga Cíntia Teixeira, nesse período a floração é curta e por isso, dura em cerca de uma semana. “A floração vai variando a época de acordo com a cor. Tem os ipês rosa, roxo, amarelos e outros.”

Por ser uma árvore bem resistente, os ipês são os mais utilizados para ornamentação e estão entre as árvores que representam o Brasil. A aposentada Neci Menom já sabe o tempo que eles se colorem e fica atenta. “É muito lindo. Nessa época do inverno eles ficam todos floridos.”

Para o cachoeirense Wingris Sedano, as árvores coloridas ajudam a tranquilizar o dia. “Olhar para o ipê florido é o que deixa o nosso dia mais tranquilo.” “É lindo e enfeita a nossa cidade”, completa a Acácia Regina.


