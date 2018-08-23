Infestação de ratos preocupa moradores em bairro de Cachoeiro

Ratos aparecem e preocupam moradores de bairro em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

Moradores do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão preocupados com o aparecimento de ratos dentro de suas casas. Um deles chegou a recolher cinco animais em um único dia. Eles garantem que fazem a limpeza da área, mas pedem que os órgãos públicos tomem alguma providência.

Os ratos estão aparecendo na Rua José Sequim, onde a aposentada Mônica Pereira mora há 24 anos . Ela disse que essa história de rato aparecer dentro de casa está insuportável. De noite as portas da minha casa ficam fechadas, senão eles entram dentro de casa. Tem rato pequeno. Tem rato de todo tamanho", desabafou.

Outra aposentada, Maria Martins, também não aguenta mais tantos ratos e até usa armadilhas para pegar os bichos. Esses dias eu peguei um rato grande e um pequenininho. Aí eu fiquei desesperada porque minha casa é muito limpa para ter essas coisas.

Os moradores acreditam que os ratos vem de um córrego que passa no final da rua. O nível baixou e o cheiro de esgoto é bem forte, além de ter muito lixo no local. E este tipo de ambiente é o preferido dos ratos para procriarem, explica o biólogo Helimar Rabelllo.

O lixo acumulado tem alimento, então vai ter rato. Se eu tenho uma área que não tem alimento e não tem como ele se abrigar e esconder, não vai ter rato. Se alguma área esta tendo infestação de rato, a primeira coisa é limpar a área", disse Rabello.

A preocupação dos moradores tem motivo. Ratos podem transmitir doenças como leptospirose, hantavirose e escabiose. "Tanto a leptospirose quanto a raiva podem levar À morte. Não precisa, necessariamente, ter contato com o rato. Ele pode ter passado em algum lugar à noite, como armário ou geladeira. Ele consegue escalar. Então só a urina que ele deixa ali, ela vai secar, mas fica ali o patógeno. Você se alimenta, passa a mão, coloca na boca, no olhos, sem saber que pode estar pegando a doença, explicou.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura explicou que a Vigilância Ambiental faz um trabalho de prevenção à leptospirose. Realizado com o apoio de agentes da Unidade de Vigilância em Zoonoses, o atendimento contempla o interior do município e, quinzenalmente, na área urbana, em todos os bairros de Cachoeiro. Uma equipe da UVZ será enviada à rua José Sequim para realizar o tratamento e a desratização.

A prevenção é pela aplicação de veneno em terrenos baldios, áreas próximas a córregos e em ruas, de modo estratégico e seguro, para que pessoas e criações de animais não tenham contato com a substância.

A população pode acionar esse tipo de serviço pelo telefone 156, da Ouvidoria Geral do Município. E para ajudar no controle de roedores, deve fazer o acondicionamento e a destinação adequada do lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d´água, vedação de frestas e aberturas em portas e paredes.