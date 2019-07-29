Infestação de cupins atinge casas em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 29 de julho de 2019 às 22:11
- Atualizado há 6 anos
Pelo menos dez casas de uma mesma rua no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão sofrendo com um inseto destruidor – os cupins. Uma casa abandonada é apontada pelos moradores como a hospedeira de todo o problema, que não conseguiram até agora combater.
Nas paredes das casas, as marcas formadas pelo caminho dos insetos. O morador Fábio Batista Lopes conta que o problema se tornou crítico a cerca de duas semanas. “Os vizinhos começaram a perceber nas casas, pontos externos. Alguns imóveis já sofreram até danos”, conta Lopes.
A dona de casa Maria de Lourdes Batista também teve a casa invadida. Os cupins chegaram bem perto dos móveis dela. “Colocamos até remédio, mas é muito forte e meu causava alergia. Perdemos a porta do banheiro e fico com medo de perder mais coisas”, contou a moradora Maria de Lourdes Batista.
Os moradores acreditam que os cupins estão vindo de uma casa abandonada. Até dedetização particular contrataram, mas nada adiantou. De acordo com o biólogo Helimar Rabello, os cupins conseguem se afastar bem do ninho, sempre em busca de alimento. Quando a infestação se torna visível, significa que o estrago já é bem grande. Normalmente, aparecem nesta época do ano e ao encontrar um lugar úmido, com madeira em decomposição, se alojam e produzem um ninho.
Ele explicou que os cupins na floresta, desempenham um papel importante, inclusive são alimento de outros animais. Eles não transmitem doenças, mas danificam as casas e os móveis. A dica é só usar madeira tratada nas construções, evitar o acúmulo de madeira e tirar galhos depois de podados.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano disse que a fiscalização de posturas vai ao local para identificar o proprietário e notificá-lo para realizar a limpeza do imóvel.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o