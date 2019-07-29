Home
Infestação de cupins atinge casas em Cachoeiro de Itapemirim

Infestação de cupins atinge casas em Cachoeiro de Itapemirim

Pelo menos dez casas de uma mesma rua estão sendo alvos dos insetos destruidores de madeira

Gazeta Online

Publicado em 29 de julho de 2019 às 22:11

 - Atualizado há 6 anos

Pelo menos dez casas de uma mesma rua no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão sofrendo com um inseto destruidor – os cupins. Uma casa abandonada é apontada pelos moradores como a hospedeira de todo o problema, que não conseguiram até agora combater. 

Nas paredes das casas, as marcas formadas pelo caminho dos insetos. O morador Fábio Batista Lopes conta que o problema se tornou crítico a cerca de duas semanas. “Os vizinhos começaram a perceber nas casas, pontos externos. Alguns imóveis já sofreram até danos”, conta Lopes.

A dona de casa Maria de Lourdes Batista também teve a casa invadida. Os cupins chegaram bem perto dos móveis dela. “Colocamos até remédio, mas é muito forte e meu causava alergia. Perdemos a porta do banheiro e fico com medo de perder mais coisas”, contou a moradora Maria de Lourdes Batista.

Os moradores acreditam que os cupins estão vindo de uma casa abandonada. Até dedetização particular contrataram, mas nada adiantou. De acordo com o biólogo Helimar Rabello, os cupins conseguem se afastar bem do ninho, sempre em busca de alimento. Quando a infestação se torna visível, significa que o estrago já é bem grande. Normalmente, aparecem nesta época do ano e ao encontrar um lugar úmido, com madeira em decomposição, se alojam e produzem um ninho.

Ele explicou que os cupins na floresta, desempenham um papel importante, inclusive são alimento de outros animais. Eles não transmitem doenças, mas danificam as casas e os móveis. A dica é só usar madeira tratada nas construções, evitar o acúmulo de madeira e tirar galhos depois de podados.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano disse que a fiscalização de posturas vai ao local para identificar o proprietário e notificá-lo para realizar a limpeza do imóvel.

