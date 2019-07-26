Queimou tudo

Incêndio destrói loja de produtos agrícolas em Marataízes

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:36 - Atualizado há 6 anos

Um incêndio em uma loja de produtos agrícolas, na noite desta quinta-feira (25), em Marataízes, no Litoral Sul, assustou a vizinhança e quem passava pelo local. O fogo, que começou por volta das 19 horas, destruiu o interior do estabelecimento.

Os proprietários ainda não sabem como começou o fogo e nem o tamanho do prejuízo. Na manhã desta sexta-feira (26), os funcionários retiraram os produtos queimados, como máquinas, lonas, mangueiras, ração e adubos.

De acordo com a moradora Zilma Borges, vizinha da loja, o socorro demorou a chegar. “Estava passando e vi gente olhando porque estava saindo fumaça. Depois, com o fogo, começou muita explosão lá dentro. Não tinha como abrir. Veio carro-pipa para ajudar, mas não conseguia jogar a água por cima e o Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas para chegar. Se tivesse pessoas lá dentro, não tinha como esperar tanto tempo.”

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em loja de produtos agropecuários, na noite desta quinta-feira (25), em Marataízes. Uma guarnição foi ao local e, quando chegou, a Defesa Civil do Município já realizava o combate às chamas com o auxílio de caminhões-pipa. Os militares assumiram a ocorrência e combateram o fogo por cerca de 90 minutos, até que ele fosse totalmente extinto. Ninguém ficou ferido. O proprietário do local, de 48 anos, não solicitou perícia por acreditar se tratar de um acidente.

De acordo com a ocorrência registrada junto ao Ciodes, o acionamento foi feito às 19h30 e a chegada da guarnição, que saiu de Cachoeiro de Itapemirim, ao local, em Marataízes, às 20h30. O tempo de trajeto é considerado o normal e não houve atraso.

