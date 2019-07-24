Acidente

Homem morre esmagado por pé de eucalipto que ele mesmo cortava no ES

Segundo familiares, árvore caiu sobre a cabeça de Rafael Mateini, 44 anos, na zona rural de Mimoso do Sul

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:50 - Atualizado há 6 anos

Rafael Mateini morreu em Mimoso do Sul após ser atingido por um pé de eucalipto que ele mesmo cortava com motosserra Crédito: Arquivo da Família

Um homem identificado por Rafael Mateini, de 44 anos, morreu esmagado com a queda de uma árvore no interior de Mimoso do Sul, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima cortava uma árvore com uma motosserra quando o acidente aconteceu.

Rafael estava na comunidade de Santa Luzia, no Distrito de Conceição de Muqui, zona rural da cidade. Segundo familiares, por volta das 16h30, ouviram um grito e já encontraram a vítima morta, com a cabeça esmagada. Rafael cortava um pé de eucalipto.

Ainda de acordo com os familiares, Rafael teria amarrado uma corda na árvore para cair no lado oposto a ele, mas ela acabou atingindo a cabeça dele. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Rafael já estava sem vida.

As polícias Militar e Civil também foram acionadas e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

