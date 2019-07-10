Acidente

Homem morre em acidente de moto após sair do trabalho em Cachoeiro

Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora

Acidente deixa uma vítima fatal em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Um acidente na Rodovia ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, matou uma pessoa na noite desta terça-feira (09). Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, tinha saído do trabalho e estava indo para a casa dos pais.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora.

O motorista do caminhão, que é do Paraná, tinha saído de uma empresa onde tinha carregado o veículo. “O condutor do caminhão, que era o único presente no local, disse que saía da empresa e, ao visualizar nenhum veículo na via, iniciou e entrada e após alguns metros, ele escutou e sentiu a colisão”, explicou o soldado Feliciano.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o trânsito na rodovia ficou meia pista. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que deu negativo e prestou depoimento na delegacia.

