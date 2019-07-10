Homem morre em acidente de moto após sair do trabalho em Cachoeiro

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:58
Um acidente na Rodovia ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, matou uma pessoa na noite desta terça-feira (09). Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, tinha saído do trabalho e estava indo para a casa dos pais.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora.
O motorista do caminhão, que é do Paraná, tinha saído de uma empresa onde tinha carregado o veículo. “O condutor do caminhão, que era o único presente no local, disse que saía da empresa e, ao visualizar nenhum veículo na via, iniciou e entrada e após alguns metros, ele escutou e sentiu a colisão”, explicou o soldado Feliciano.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o trânsito na rodovia ficou meia pista. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que deu negativo e prestou depoimento na delegacia.
