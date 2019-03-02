Família de jovem que deu à luz sem saber que estava grávida pede ajuda

Cachoeiro de Itapemirim, a família pede por doações de fraldas e roupas para o enxoval. Depois do parto inesperado da jovem de 18 anos, que não sabia que estava grávida e que deu à luz uma menina dentro do banheiro de casa, na madrugada desta quinta-feira (28), em, a família pede por doações de fraldas e roupas para o enxoval.

A mãe e a a pequena Laura ainda estão internadas no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. A irmã e tia da bebê, a dona de casa Daniele de Oliveira, 37 anos, conta que a nova integrante da família deve receber alta neste sábado (02). Como não era esperada, nada foi comprado de enxoval.

“Graças a Deus, há pessoas se solidarizando. Recebemos hoje algumas roupas. Mas, precisamos de fraldas, que gasta muito. Não tem nem banheira. Moro de aluguel, estou desempregada e meu marido é o único que tem uma renda. Não temos como ajudar muito” revela a tia de Laura.

Apesar de ter uma bebê, a mãe acabou doando o pouco que tinha do antigo enxoval para uma irmã, que também estava grávida. A pequena Laura nasceu medindo 48 cm e pesando 2.480 gramas. A mãe não sabia que estava grávida.