Envolvidos em fraudes com cartões do INSS são presos em Guaçuí

A polícia apreendeu 16 cartões do INSS, cinco armas, 24 munições, 63 promissórias, 35 cheques, 10 carteiras de trabalho e três recibos de veículo

Publicado em 11 de julho de 2019 às 14:34 - Atualizado há 6 anos

Uma operação conjunta do Ministério Público e Polícia Militar terminou com a prisão de cinco homens acusados de adquirir, de forma ilícita, cartões de benefício do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (11), em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba.

Com os acusados, a PM apreendeu 16 cartões do INSS, cinco armas, 24 munições, 63 promissórias, 35 cheques, 10 carteiras de trabalho e três recibos de veículo, todos sem explicação de sua origem.

Os militares trouxeram os acusados até a Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, mas retornaram para Guaçuí porque também serão autuados pela delegacia local por causa da apreensão das armas.

