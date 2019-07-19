Estacionamento

Empresa pede prorrogação para implementar rotativo em Cachoeiro

Serviço foi suspenso há três anos e motoristas aguardam pela instalação do novo sistema

Publicado em 19 de julho de 2019 às 15:33 - Atualizado há 6 anos

Estacionamento Rotativo de Cachoeiro: Empresa pediu prorrogação para assinatura do contrato Crédito: Divulgação - PMCI

Não está nada fácil conseguir estacionar na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Isso porque o estacionamento rotativo foi suspenso há três anos e, desde então, a maioria dos veículos tendem a passar o dia ocupando a vaga, dificultando a circulação das vagas.

“As pessoas deixam o carro o dia todo na rua e não tem rotatividade de vagas”, contou o morador Alessandro de Assis. Alguns motoristas passam bastante tempo procurando por uma vaga. “Muito difícil, não é fácil, não. Tem que ficar sempre olhando pra quando vagar um lugar, já colocar o carro”, afirma o comerciante Valci da Conceição.

Desde a suspensão, a prefeitura de Cachoeiro tenta retomar com o serviço, mas o processo chegou a ser cancelado e foi retomado em 2018. Em abril deste ano foi divulgada a empresa vencedora da concorrência pública, que também passou por um teste de verificação e foi aprovada para executar o serviço.

O secretário de Desenvolvimento Urbano do município, Jonei Petri, explicou que após a assinatura do contrato começa a contar o prazo para instalação do serviço. “Com o contrato assinado, a empresa tem 60 dias para implementar o sistema no município.” O prazo para assinar o contrato seria finalizado neste mês, porém a empresa pediu prorrogação e pode ser estendido por mais 30 dias.

Assim que o rotativo for instalado, o serviço será ofertado gratuitamente por um período mínimo de 30 dias para que os motoristas conheçam o sistema e as regras de utilização. “A comunicação da prefeitura fará campanhas publicitárias com orientações do funcionamento e o próprio sistema contemplará monitores que estarão na vias para orientar as pessoas que ainda não são familiarizadas com o sistema”, completa o secretário.

O estacionamento rotativo prevê a disponibilidade de 1.767 vagas para carros e 419 para motos. A tarifa dos carros varia entre R$ 2,00 e R$ 2,50 a hora e das motos será R$ 0,50.

NOVO ROTATIVO TERÁ APLICATIVO E PARQUÍMETRO

O método como funcionava o rotativo antes da suspensão continuará sendo executado, que é a compra do ticket impresso com funcionários próximos às vagas, mas a tecnologia será usada para facilitar a vida dos motoristas.

O novo sistema prevê um aplicativo de celular, por onde será possível adquirir ou renovar remotamente a vaga de estacionamento, e os parquímetros nas ruas que darão a possibilidade de comprar crédito para uso futuro.

Com informações de Júnia Vasconcelos/TV Gazeta Sul

