Dupla invade distribuidora de bebidas e leva R$ 6,7 mil em Cachoeiro

Segundo a proprietária da distribuidora, Paula Colli, nos domingos o atendimento é das 08h às 13h e, às 11h55, os homens chegaram, entraram no estabelecimento usando capacete e levaram cerca de R$ 6,7 mil do caixa. Clientes também foram abordados.

A Polícia Militar informou que os dois homens fugiram após conseguir o dinheiro e ainda não foram localizados. A moto usada por eles é uma Honda Twister, de cor amarela. As câmeras de segurança da distribuidora registraram o momento do assalto e as imagens foram entregues para a Polícia Civil que está investigando o caso.