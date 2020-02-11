Dupla invade distribuidora de bebidas e leva R$ 6,7 mil em Cachoeiro

Uma distribuidora de bebidas foi assaltada na tarde deste domingo (09), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O estabelecimento estava em horário de funcionamento quando dois homens entraram armados e anunciaram o assalto.
Segundo a proprietária da distribuidora, Paula Colli, nos domingos o atendimento é das 08h às 13h e, às 11h55, os homens chegaram, entraram no estabelecimento usando capacete e levaram cerca de R$ 6,7 mil do caixa. Clientes também foram abordados.
A Polícia Militar informou que os dois homens fugiram após conseguir o dinheiro e ainda não foram localizados. A moto usada por eles é uma Honda Twister, de cor amarela. As câmeras de segurança da distribuidora registraram o momento do assalto e as imagens foram entregues para a Polícia Civil que está investigando o caso.