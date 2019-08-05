Home
Dois carros se envolvem em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Com a batida, que aconteceu em uma curva, os dois carros ficaram ocupando uma via da pista, interrompendo o trânsito

Gazeta Online

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:57

 - Atualizado há 6 anos

Dois veículos se envolvem em acidente na BR 262 em Domingos Martins Crédito: Internauta Gazeta Online

Um acidente na manhã desta segunda-feira (05), no km 35 da BR 262, no município de Domingos Martins, na região Serrana, envolveu dois veículos de passeio. Com a batida, que aconteceu em uma curva, os dois carros ficaram ocupando uma via da pista, interrompendo o trânsito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que fez o socorro no local, as pessoas que estavam nos carros tiveram escoriações e estavam, aparentemente, bem. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. O tempo estava chuvoso no momento do acidente.

