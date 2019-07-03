Criança com doença rara comove Guaçuí e amigos fazem campanha

Pequeno Samuel Rodrigues foi diagnosticado com doença rara. Tratamento inclui imobilização total de quadril e pernas Crédito: Arquivo da família

Guaçuí, no Caparaó capixaba. Ele tem quatro anos e a família conseguiu o diagnóstico há apenas 60 dias. Doença de Legg-Calvé-Perthes. Esse é nome da doença rara de Samuel Rodrigues, que comoveu toda a cidade de, no Caparaó capixaba. Ele tem quatro anos e a família conseguiu o diagnóstico há apenas 60 dias.

Filho de Hélder e Daiana Rodrigues e irmão de Hélder Júnior e Daniel, Samuel enfrenta problemas com dores no quadril desde os dois anos, quando começou a arrastar a perna direita, pela primeira vez.

Ele começou a andar normalmente, como todas as crianças, no primeiro aninho de vida. Depois do segundo ano, começou a sentir dores para andar Pai de Samuel

Samuel foi levado ao médico, que disse aos pais que deveria ser uma luxação simples ou dor do crescimento, mas, quando fez três anos, a dor retornou. “O pediatra disse a mesma coisa, que era dor do crescimento ou uma luxação e receitou anti-inflamatório, mas funcionou só na hora.”

A SAGA PELO DIAGNÓSTICO

Passado, mais um ano, Samuel sentiu novamente as dores e, segundo o pai, vieram ainda mais fortes. “A dor voltou para derrubá-lo, e procuramos um médico de novo. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ficar internado e passou por vários profissionais, mas ninguém descobria o que ele tinha.”

Já neste ano, no mês de janeiro, a família conseguiu uma consulta com um médico especialista em quadril que receitou sessões de fisioterapia, mas sem efeitos de melhora. Como Samuel não parava de sentir dor, os pais resolveram procurar um profissional de fora do Espírito Santo, e foram até Carangola, Minas Gerais.

Só depois desta consulta, já no décimo médico, que Samuel foi submetido ao exame de ressonância. “Todos os outros médicos que nós fomos, não pediram ressonância, só faziam raio-x e ultrassom, e não constava nada. Fizemos uma ressonância, em março”, disse o pai.

O retorno ao médico com a ressonância foi após 45 dias, e a família foi surpreendida pelo diagnóstico raro. Samuel tem a doença de Legg-Calvé-Perthes, causada pela insuficiência de sangue para a parte superior da placa de crescimento do fêmur, perto da articulação do quadril.

O TRATAMENTO

O tratamento é feito com a imobilização do quadril e pernas e pode levar até quatro anos. No caso do Samuel, ele ficará imobilizado por 60 dias para retornar ao médico, que irá avaliar se continuará imobilizado ou se precisará de cirurgia.

“O médico falou que o tratamento dele pode ser de dois a quatro anos. Como tem uma média de uma semana que está imobilizado, ele está um pouco incomodado, mas agora ele não sente mais dor. Antes, nem ele dormia por causa da dor e nem a gente porque ficava com ele”, completou o pai.

CASO COMOVE CIDADE E FAMÍLIA PEDE AJUDA

campanha para ajudar o tratamento e as viagens ao médico. O pai, que é agricultor e apicultor, está vendendo mel para compor a renda. O caso do Samuel comoveu toda a cidade de Guaçuí , e amigos estão fazendo. O pai, que é agricultor e apicultor, está vendendo mel para compor a renda.

Eu não imaginava ver todo esse envolvimento da população de Guaçuí. É emocionante as pessoas querendo ajudar. Sou muito agradecido. Aproveito essa oportunidade pra dizer o quanto sou grato

Quem quiser ajudar Samuel e a família pode depositar qualquer quantia na conta bancária abaixo.

Nome: Helder Fernandes da Silva Rodrigues

CPF: 118.643.827-40

Banco: Sicoob

Agência: 3003