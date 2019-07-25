Ciclista morre atropelado na Rodovia ES 060

Publicado em 25 de julho de 2019 às 15:02
Um homem identificado como Cícero José Peixoto, de 58 anos, foi atropelado na ES 060, na noite desta quarta-feira (24), entre os municípios de Piúma e Itapemirim, bem próximo ao distrito de Itaipava, no Litoral Sul, onde morava com a família.
Ninguém sabe ao certo como tudo aconteceu, mas segundo as pessoas que passavam pelo local, Cícero estava de bicicleta e foi atingido por uma moto e dois veículos.
“Eu liguei pra ele mais ou menos às 17h30 e ele disse que ia passar na casa dos pais, que estão doentes e que já iria para casa. Depois, meu cunhado ligou falando que teve um acidente e que tinha morrido no local. Falaram que uma moto acertou ele e depois dois carros atropelaram”, contou a esposa, Penha de Carvalho Peixoto.
Cícero, que era mecânico de máquina de costura, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nesta quinta-feira (25), pela manhã, ainda era possível ver marcas de sangue no chão, peças de roupas e de objetos que ele usava.
O acidente aconteceu por volta das 18h30, mas a família diz que o Instituto Médico Legal (IML) só chegou no local para retirar o corpo às duas da madrugada e que o corpo foi levado para Vitória.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A Polícia Civil informou que a equipe acionada para atender a ocorrência estava realizando outro atendimento, em Mimoso do Sul. Apenas após a conclusão deste atendimento, a perícia e o transporte de cadáveres pode seguir para Itaoca.
Sobre a composição da equipe no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, a Polícia Civil informa que tem trabalhado, conjuntamente com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, no desenvolvimento de um projeto que vai padronizar os Serviços Regionais de Polícia Técnico-Cientítica, o que inclui o SML de Cachoeiro de Itapemirim. O projeto permitirá a descentralização de alguns laboratórios que compõem a polícia técnico-científica, hoje existentes apenas na Grande Vitória, de forma que a Polícia Civil dará respostas mais rápidas à população do interior.
Sobre o quadro de servidores, o governador Renato Casagrande manteve o concurso público previsto para a Corporação com 173 vagas ofertadas, sendo 15 para médico-legista e 20 para auxiliar de perícia médico-legal, com o objetivo de melhorar o efetivo e amenizar as faltas de investimento na área de segurança da gestão estadual anterior.
Com informações: Mônica Camolesi/TV Gazeta Sul
