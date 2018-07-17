Cenário de destruição em trecho onde caminhão-tanque explodiu na BR 482

Após o veículo ser destombado grande quantidade de combustíveis se derramou na pista Crédito: Geizy Gomes

O caminhão-tanque carregado de combustíveis que explodiu após tombar às 20h desta segunda-feira (16) no KM 18 da Rodovia BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, permaneceu na pista na manhã desta terça-feira (17). Outro princípio de incêndio foi registrado, o que atrasou a retirada do veículo do local. O motorista, identificado como Adão Manoel Gomes, natural de Espera Feliz, em Minas Gerais morreu no local.

O veículo estava carregado com dois tanques que transportavam 42 mil litros de gasolina, diesel e álcool. Ele seguia de Vila Velha para Espera Feliz onde descarregaria o produto. Policiais rodoviários federais voltaram ao local do acidente na manhã desta terça-feira para colher dados e confeccionar o boletim. O agente da PRF Luciano Loiola conversou com um motorista que seguia viagem com a vítima.

Ele disse que vinha logo atrás e, quando passou aqui, o caminhão já estava tombado, parcialmente em chamas. Ele parou mais para frente e voltou para socorrer o amigo. Ele tentou entrar na cabine, mas o companheiro já não respondia mais. Com o fogo se alastrando ele recuou para esperar o socorro dos Bombeiros, contou.

Loiola ainda disse que a pista só foi liberada por volta de 1h da madrugada. O corpo de Adão foi retirado após três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. O caminhão ficou na lateral da pista. Depois pudemos fazer as verificações e os acompanhamentos para ver o que realmente ocorreu. Ao que tudo indica, foi o único veículo envolvido no acidente. Então possivelmente ele perdeu o controle e veio a tombar sobre a pista se arrastando até o barranco, explicou.

A PRF pede que os motoristas redobrem a atenção ao passar no local pois a pista está escorregadia devido ao derramamento de combustíveis e o incêndio. Os motoristas devem manter o cuidado e reduzir a velocidade porque a pista está escorregadia devido ao fogo que danificou a superfície do asfalto.

O veículo foi destombado por volta de 8h45 e, com isso, as chamas reiniciaram. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para voltar ao local.

SEM ENERGIA

Técnicos da empresa que presta serviço para a EDP também estiveram no local do acidente na manhã desta terça-feira (17), já que as chamas atingiram a rede elétrica. Por meio de nota, a empresa informou que o fornecimento de energia elétrica foi afetado para 48 clientes. Sendo que às 20h41 o sistema foi 100% restabelecido.

Após a liberação da rodovia por parte das autoridades durante a madrugada, equipes técnicas da EDP iniciaram imediatamente o trabalho de reparo da rede elétrica e, por medidas de segurança, o fornecimento de energia foi interrompido para oito clientes. As equipes seguem trabalhando no local para finalizar o serviço e normalizar o sistema, mas ainda não há previsão do término do serviço.

PERIGO NAS ESTRADAS

Josemar tem 20 anos de experiência nas estradas e lamenta a perda do companheiro de estrada Crédito: Geizy Gomes

O caminhoneiro Josemar Pereira, de 39 anos, tem 20 anos de experiência e contou que o trecho é perigoso. Ele - que estava com o veículo carregado de chorume - disse que chegou a passar pelo caminhão tanque conduzido por Adão, na BR 101, em Iconha, e lamenta a perda do companheiro de estrada.

De vez em quando a gente se encontrava na BR 101 e falava com ele pelo rádio. Essa noite mesmo passei por ele em Iconha. Só que acontece essa tragédia aí. E a gente não espera, né?. É o destino de todos. Mais uma vítima. É complicado, todo dia tem que sair de casa e pedir a Deus para guardar a gente. Ainda falo com a minha esposa que a gente sai e não sabe se vai voltar. É difícil, mas a gente tem que trabalhar, né?, lamentou.

Josemar ressaltou que o local é complicado. Essa curvinha aqui puxa muito. A gente carrega um produto e, se a pessoa não souber curvar, ela puxa mesmo. Então não tem jeito. E o produto dentro do tanque balança. Tem que descer muito devagar e, se a pessoa não conhece, acaba causando isso, contou.

DANOS AMBIENTAIS

Equipe da Secretaria de Meio Ambiente estava tentando diminuir o impacto na área Crédito: Geizy Gomes

Logo após o acidente, uma grande quantidade de combustíveis caiu na pista e em uma propriedade às margens da rodovia. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também esteve no local do acidente para fazer uma análise inicial dos danos.

Quando eles desviraram o caminhão, um pouco de combustível e água que tinha dentro do tanque desceu e agora está indo para o córrego que passa aqui próximo. A gente está tentando fazer a contenção e pedimos máquina para vir fazer esse trabalho imediato. Esse contato com a água pode comprometer a vida toda daqui para baixo e depois vai ter que fazer uma análise para fazer a recuperação, explicou a bióloga Regina Ambrosim.