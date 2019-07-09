Home
Cemitério de Apiacá tem ossos à mostra

Quem visita o local encontra muro quebrado, matos, lixos, túmulo aberto e até parte de ossos

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 15:38

 - Atualizado há 6 anos

O cemitério municipal de Apiacá, no Sul do Estado, tem sido alvo de reclamação pelo mau estado de conservação. Quem visita o local encontra muro quebrado, matos, lixos, túmulo em aberto e até parte de ossos expostos, além de fios de energia cortados.

Em um vídeo (veja abaixo), enviado pelo leitor Jefferson Lucas, é possível ver alguns ossos no chão, bem perto de um túmulo aberto. O mato, que também cresce pelo local, incomoda. “Esse é o local que os moradores precisam enterrar seus entes queridos, e essa situação torna um dia triste mais difícil ainda", disse Jefferson

Jefferson também registrou fios cortados, mas que ainda estão energizados, colocando em risco quem precisa ir ao local.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura informou que vai enviar uma equipe no local e que já adquiriu um terreno para ampliar o cemitério, mas ainda sem previsão.

