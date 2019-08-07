Empreendedorismo

Casal faz sucesso vendendo brownie e vira "dono do pedaço" em Cachoeiro

Em busca de um acréscimo na renda para o casamento, noivos resolveram fazer brownie para vender. Deu tão certo que virou profissão

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 16:36 - Atualizado há 6 anos

Casal faz brownie para ajudar no casamento e descobre nova fonte de renda Crédito: TV Gazeta Sul

Eles viraram os "donos do pedaço" após o sucesso com a venda de brownies, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Tudo começou em 2017, quando o casal Jeniffer e Lucas Pedroza programava o casamento, mas não tinha recursos suficientes para realizar o evento. Em busca de um acréscimo na renda, a noiva resolveu fazer brownie para vender na cidade.

“Eu trabalhava em um restaurante e ele é professor de música, então nós percebemos que a renda não era compatível para o casamento e decidimos que precisávamos fazer algo para a renda extra, daí veio o brownie”, contou Jeniffer. Deu tão certo que eles conseguiram casar e, agora, o produto é a renda principal da família.

O brownie, que é de origem americana, é uma variedade e bolo e, segundo Jeniffer, ela não conhecia a receita quando decidiu se arriscar na produção. “Na verdade, eu nunca tinha comido um brownie, nem sabia o que era quando eu comecei a fazer. Nós oramos e pedimos direção a Deus e eu sonhei com o brownie e procurei na internet. Foi resposta de Deus e hoje se tornou a nossa renda.”

A caminhada dos empreendedores começou com a venda na porta de uma escola, quando o Lucas levou algumas amostras e vendeu tudo de uma vez. “Uma amiga minha deu a ideia de ir na porta da escola porque, na hora do recreio, os alunos saem para lanchar. E foi o que eu fiz. Levei uma cesta cheia de brownie e voltei com a cesta vazia”, lembrou Lucas.

Com as vendas em crescimento, a produção semanal cresceu de 50 para 250 brownies, e Jeniffer se dedica exclusivamente a este trabalho. Os preços também subiram e, hoje, variam entre R$4,00 e R$4,50, dependendo do sabor.

Os empreendedores explicam que as mudanças foram necessárias após o aprimoramento da produção. “O preço teve que ser alterado porque agora a gente está com uma estrutura melhor e vai mais recheado”, disse Lucas.

Para ampliar e melhorar ainda mais a produção, o casal está buscando a profissionalização. Na cozinha, as tarefas são divididas e a Jeniffer é responsável por preparar os produtos e o Lucas pelas entregas. O jovem casal, de 21 e 28 anos, já tem a própria marca e deu início ao processo para se tornar Micro Empreendedor Individual.





