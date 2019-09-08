Home
Carro pega fogo após bater em muro em Vargem Alta

Carro pega fogo após bater em muro em Vargem Alta

O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas

Gazeta Online

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 19:00

 - Atualizado há 6 anos

Uma cena assustou quem passava pela ES 164, em Vargem Alta, por volta das 21h30 deste sábado (7). Um carro pegou fogo após bater no muro de um restaurante, às margens da rodovia, e ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e informou que todo o trabalho para apagar o fogo levou cerca de 20 minutos. Segundo populares, o motorista, que estava sozinho no veículo, estava bem machucado e foi socorrido pela ambulância do município de Vargem Alta e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O hospital informou que o condutor Cyro Nogueira Gomes Júnior, de 36 anos, chegou em estado grave e já passou por uma cirurgia ortopédica, devido a uma fratura exposta. Ele segue internado e o quadro é estável.

A causa do acidente não foi divulgada e ainda não se sabe como o fogo começou.

 

