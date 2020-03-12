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Acidente

Carro do Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim bate em poste

Motorista estava sozinho no veículo e sofreu apenas ferimentos leves. Caso será investigado pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:57
Motorista perdeu o controle ao descer em rua Crédito: Internauta
O motorista de um carro do Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, perdeu o controle e bateu contra um poste na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Bom Pastor. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido gravemente.
A batida foi na descida de uma rua íngreme de pedras. Segundo populares, o motorista estava sozinho no momento do acidente.
Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse que o motorista do veículo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa para avaliação e foi liberado após receber atendimento médico. As secretarias de Desenvolvimento Social e a de Transportes informaram que irão apuram o fato.

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