Carro do Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim bate em poste

O motorista de um carro do Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, perdeu o controle e bateu contra um poste na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Bom Pastor. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido gravemente.
A batida foi na descida de uma rua íngreme de pedras. Segundo populares, o motorista estava sozinho no momento do acidente.
Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse que o motorista do veículo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa para avaliação e foi liberado após receber atendimento médico. As secretarias de Desenvolvimento Social e a de Transportes informaram que irão apuram o fato.