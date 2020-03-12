Carro do Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim bate em poste

A batida foi na descida de uma rua íngreme de pedras. Segundo populares, o motorista estava sozinho no momento do acidente.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse que o motorista do veículo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa para avaliação e foi liberado após receber atendimento médico. As secretarias de Desenvolvimento Social e a de Transportes informaram que irão apuram o fato.