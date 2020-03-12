Incêndio destrói apartamento em Cachoeiro, no Sul do ES
Um incêndio na madrugada desta quinta-feira (12) destruiu um apartamento no residencial Otílio Roncetti, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dentro do imóvel não sobrou quase nada, o corredor também foi atingido e duas pessoas foram socorridas por inalação de fumaça: uma mulher, que estava na unidade, e a segunda vítima estava em outro apartamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram ao local o fogo já havia sido controlado por moradores do prédio que usaram extintores e baldes de água. Uma ambulância da Prefeitura de Cachoeiro também foi acionada para atendimento às duas vítimas que inalaram fumaça e foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Para garantir que o fogo não voltasse, a equipe do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo, para apagar todos os focos remanescentes que podiam reacender as chamas. No apartamento, todos os cômodos foram atingidos, os pisos soltaram e os móveis foram queimados.
VÍTIMAS
Na hora em que o fogo começou, um casal estava em casa. A mulher precisou ir ao hospital. A outra vítima estava em outro apartamento. Ainda não se sabe o que provocou o início das chamas.