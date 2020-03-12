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Causa desconhecida

Incêndio destrói apartamento em Cachoeiro, no Sul do ES

O fogo começou pela madrugada e não sobrou praticamente nada dentro do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 11:07

Publicado em 12 de Março de 2020 às 11:07

Incêndio em apartamento em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Incêndio destrói apartamento em Cachoeiro, no Sul do ES
Um incêndio na madrugada desta quinta-feira (12) destruiu um apartamento no residencial Otílio Roncetti, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dentro do imóvel não sobrou quase nada, o corredor também foi atingido e duas pessoas foram socorridas por inalação de fumaça: uma mulher, que estava na unidade, e a segunda vítima estava em outro apartamento. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram ao local o fogo já havia sido controlado por moradores do prédio que usaram extintores e baldes de água. Uma ambulância da Prefeitura de Cachoeiro também foi acionada para atendimento às duas vítimas que inalaram fumaça e foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. 
Apartamento pega fogo em residencial em Cachoeiro Crédito: Internauta
Para garantir que o fogo não voltasse, a equipe do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo, para apagar todos os focos remanescentes que podiam reacender as chamas. No apartamento, todos os cômodos foram atingidos, os pisos soltaram e os móveis foram queimados.

VÍTIMAS

Na hora em que o fogo começou, um casal estava em casa. A mulher precisou ir ao hospital. A outra vítima estava em outro apartamento. Ainda não se sabe o que provocou o início das chamas.
Apartamento pega fogo em Cachoeiro Crédito: Internauta

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