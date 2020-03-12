Carreta bate de frente com carro na Rodovia do Frade, em Cachoeiro

Uma carreta que transportava um contêiner bateu de frente com um carro e tombou, na tarde desta quinta-feira (12), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém se feriu.
A batida aconteceu em uma curva, próximo a um espaço de festas. Segundo internautas, chovia no momento. A carreta Scania acertou a frente do Fiat Pálio.
Segundo a Polícia Militar, não houve feridos e os motoristas envolvidos nos acidentes dispensaram o atendimento médico encaminhado. A remoção dos veículos ficou a cargo dos proprietários.