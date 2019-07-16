Dedicação

Capixaba constrói réplica de calhambeque e faz sucesso em Itapemirim

Adalberto Rocha conta que tem amor pelo modelo Crédito: José Rubens Brumana

Sem dinheiro para adquirir um antigo carro clássico, um capoteiro de 66 anos, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, fã dos calhambeques, resolveu fazer o seu próprio item de coleção. Há seis meses, Adalberto Rocha se dedica na fabricação da réplica do modelo Ford 1929. O veículo deve ficar pronto para o próximo verão.

O motor vem de um Chevrolet Chevette, as tampas dianteiras são tipo "borboleta", como se fosse o original. Na semana passada, a caranga ganhou as lanternas. “Agora falta estofamento e os faróis que ainda não foram comprados”, conta o capoteiro, orgulhoso da reprodução que já chama a atenção por onde passa.

A produção não é a primeira feita pelas mãos do capoteiro e restaurador de móveis antigos. Há quase uma década ele fez outro Ford 29, mas acabou vendendo pra um morador de Piúma pois precisava do dinheiro. O carro custou R$ 5 mil e conseguiu o dobro na venda.

Para conseguir fazer a réplica deste ano, ele se inspirou em um Ford 29 original de um familiar. Além de muita observação, ele fez diversas fotos. Adalberto Rocha conta de onde vem o amor pelo modelo. “Minha paixão é esse carro bem antigo. Cismei que tinha que ser o Ford 29. Acho o estilo muito bonito. Se fosse para comprar, seria caro, tem uns que chegam a R$ 120 mil”, conta.

O Ford 1929 foi um dos maiores sucessos mundiais. No Brasil, inspirou até Roberto Carlos, nos anos 1960, a compor a canção “O Calhambeque”.

