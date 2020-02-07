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Perto da "curva da morte"

Caminhão de verduras tomba na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim

Batida aconteceu perto do trecho conhecido como curva da morte; motorista sofreu ferimentos leves

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:47
Acidente com caminhão de verduras aconteceu em Soturno, Cachoeiro Crédito: Internauta
Um caminhão de verduras tombou próximo à Serra de Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a batida na ES 164, que liga Cachoeiro a Vargem Alta, aconteceu perto do trecho conhecido como curva da morte.
O motorista descia a serra quando perdeu o controle do caminhão e tombou. A carga, de caixas de verduras, ficaram espalhadas na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente, mas não chegou ao local, pois recebeu a informação de que uma ambulância de Vargem Alta fez o resgate do motorista. A PM informou que o motorista sofreu ferimentos leves.

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