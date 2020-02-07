Idoso morre atropelado ao tentar atravessar em ponte em Cachoeiro

Um idoso morreu atropelado ao tentar atravessar a Ponte Fernando de Abreu a pé, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (7). Ele foi atingido por uma moto. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu por volta das 17h, e o motociclista permaneceu no local até o socorro da vítima. A ponte municipal, como é conhecida, liga o centro da cidade ao bairro Independência. A via chegou a ser interditada para o resgate do idoso.
A informação do hospital é de que o idoso chegou em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.