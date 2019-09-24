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Fiscalização

BR 101: balança é fechada antes do horário em Rio Novo do Sul

Balança deveria operar das 6h da manhã até às 15h, mas antes do horário estava desativada

Publicado em 

24 set 2019 às 12:54

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 12:54

Balança de Rio Novo do Sul fica no quilômetro 393 da BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério Público Federal firmaram um acordo para funcionamento das balanças de pesagem de veículos de carga nas rodovias capixabas. O compromisso é colocar as balanças para funcionarem pelo menos 22 horas por dia em um prazo de quatro meses. Mas, em Rio Novo do Sul, a única balança da região foi flagrada fechada antes do horário previsto.
O registro foi feito pela TV Gazeta Sul nesta segunda-feira (23). Eram 14h30 e os caminhões seguiam livremente, sem qualquer fiscalização no trecho da BR 101, onde existe a única balança do Sul do Estado.
“Seria importante que funcionasse todos os dias para evitar que os veículos acima do peso provocassem acidentes lá na frene e tirando a vida de pessoas inocentes”, comentou o funcionário público, Eurico Wetler.
Não é a primeira vez que a balança fica sem funcionar em determinados horários. Ela deve operar das 6h da manhã até às 15h. Agora, a Antt se comprometeu com o MPF e vai colocar as balanças da BR 101 funcionando pelo menos 22 horas por dia. O prazo para fazer isso é de quatro meses. Essas mudanças valem para todos os postos de pesagem, como o de Rio Novo do Sul.
Para o caminhoneiro, Sebastião Gonçalves, que roda todo o Estado, isso traria mais segurança. “Para mim não faz diferença, pois eu ando dentro do peso, mas o bom é funcionar, traz mais segurança para o pessoal”, comentou o caminhoneiro.
OUTRO LADO
Para que não haja dia ou período em que as balanças fiquem todas fechadas, a ANTT prometeu alternar os horários de não funcionamento da pesagem. Isso dificultaria a fuga de algum motorista infrator, pois mesmo escapando de uma, não se livraria de uma outra funcionando.
O órgão também se comprometeu em manter o MPF informado sobre ações tomadas e tempo de funcionamento das balanças. Porém, não informou sobre a balança de Rio Novo fechada antes das 15h, quando a reportagem esteve no local.

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