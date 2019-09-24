BR 101: balança é fechada antes do horário em Rio Novo do Sul

Balança de Rio Novo do Sul fica no quilômetro 393 da BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O compromisso é colocar as balanças para funcionarem pelo menos 22 horas por dia em um prazo de quatro meses. Mas, em Rio Novo do Sul, a única balança da região foi flagrada fechada antes do horário previsto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério Público Federal firmaram um acordo para funcionamento das balanças de pesagem de veículos de carga nas rodovias capixabas.. Mas, em Rio Novo do Sul, a única balança da região foi flagrada fechada antes do horário previsto.

TV Gazeta Sul nesta segunda-feira (23). Eram 14h30 e os caminhões seguiam livremente, sem qualquer fiscalização no trecho da BR 101, onde existe a única balança do Sul do Estado. O registro foi feito pelanesta segunda-feira (23). Eram 14h30 e os caminhões seguiam livremente, sem qualquer fiscalização no trecho da, onde existe a única balança do Sul do Estado.

“Seria importante que funcionasse todos os dias para evitar que os veículos acima do peso provocassem acidentes lá na frene e tirando a vida de pessoas inocentes”, comentou o funcionário público, Eurico Wetler.

Não é a primeira vez que a balança fica sem funcionar em determinados horários. Ela deve operar das 6h da manhã até às 15h. Agora, a Antt se comprometeu com o MPF e vai colocar as balanças da BR 101 funcionando pelo menos 22 horas por dia. O prazo para fazer isso é de quatro meses. Essas mudanças valem para todos os postos de pesagem, como o de Rio Novo do Sul.

Para o caminhoneiro, Sebastião Gonçalves, que roda todo o Estado, isso traria mais segurança. “Para mim não faz diferença, pois eu ando dentro do peso, mas o bom é funcionar, traz mais segurança para o pessoal”, comentou o caminhoneiro.

OUTRO LADO

Para que não haja dia ou período em que as balanças fiquem todas fechadas, a ANTT prometeu alternar os horários de não funcionamento da pesagem. Isso dificultaria a fuga de algum motorista infrator, pois mesmo escapando de uma, não se livraria de uma outra funcionando.