Aventura

Atores conhecem municípios do Caparaó em viagem pelo Brasil

Atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estiveram em Ibitirama e Divino de São Lourenço neste domingo

Publicado em 21 de julho de 2019 às 20:50 - Atualizado há 6 anos

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estiveram na Região do Caparaó neste domingo (21) e se encantaram com as belezas capixabas. Ao lado da filha Madalena, de dois anos, eles estão em uma viagem pelo Brasil a bordo de uma kombi. A experiência vivida pelos três é divulgada nas redes sociais.

Pela manhã, o casal saiu de Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, e foram até as cachoeiras de Pedra Roxa, já em Ibitirama. O ator ficou encantado com a beleza do lugar e com a gastronomia.

“Chegamos em um vale encantado chamado Patrimônio da Penha. Um vilarejo lindo aos pés do parque nacional. Está um frio gostoso e vamos explorar a região. Hoje pela manhã comemos pão artesanal e manteiga de soja, que nuca tinha comido na vida”, disse o ator em uma de suas postagens.

A família saiu do Rio de Janeiro, onde mora, e iniciou a viagem na última terça-feira (16). Já passou pelo Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, e pelo Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro.

A aventura deve durar quatro meses. A viagem segue para a Bahia, Maranhão até o Centro-Oeste, voltando ao Rio por Minas Gerais. A família Lavigne Gissoni documenta a aventura em fotos e stories divulgados no Instagram, no perfil @antesqueomundoacabe.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta