Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Aos 78 anos, dona Corina volta a estudar e faz faculdade de Direito
Superação

Aos 78 anos, dona Corina volta a estudar e faz faculdade de Direito

Ela está no quarto período do curso e sem nenhuma reprovação

Publicado em 

05 ago 2019 às 16:18

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 16:18

Nunca é tarde para aprender e se dedicar aos estudos. A dona Corina Soares, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é aposentada e retornou à sala de aula aos 78 anos de idade para cursar a faculdade de Direito.
Dona Corina, que está no quarto período do curso, sem nenhuma reprovação, contou que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) duas vezes e, na primeira, já conseguiu pontuação para ingressar na faculdade, mas não foi possível pelo horário das aulas.
Quando decidiu retornar os estudos, nem todo mundo acreditou que seria possível. “Teve gente que não deu muito crédito e disse que isso não iria para frente, mas é o meu sonho. Os professores ajudam muito e dão atenção", elogia. 
DIFERENÇA DE IDADE
Na faculdade onde dona Corina estuda, dos 600 alunos matriculados, 15 têm mais de 50 anos, mas a convivência com os mais jovens não é nenhuma dificuldade para ela. “A diferença de idade é muito grande porque tem alunos na turma de 18 e 19 anos, mas eu sempre convivi com jovem, então pra mim não tem nenhum problema não.”
NA SALA DE AULA
Um dos professores da aposentada, Cristiano Modesto, disse que é a primeira vez que tem uma aluna nesta idade. “Com 78 anos é a primeira vez, ainda não tinha tido essa experiência, mas é isso é bom porque sala de aula é uma troca de conhecimento.”
Para a futura bacharel em Direito, o importante é não desistir e sempre correr atrás dos sonhos. “A gente tem que pensar sempre à frente. Tem que levantar e ir à luta. Se a gente quer ter vitória, então tem que lutar.”
Com informações de Leandro Manhães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados