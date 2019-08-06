Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Alunos estão sem transporte escolar e sem aulas há 15 dias em Iúna
Caparaó

Alunos estão sem transporte escolar e sem aulas há 15 dias em Iúna

Pais e alunos fizeram protestos, com cartazes, pedindo a volta do serviço

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 17:29

Publicado em 

06 ago 2019 às 17:29
Mais de 1.200 alunos sem transporte escolar em Iúna Crédito: (Foto: Reprodução)
A falta de transporte escolar está atingindo 1.250 alunos de Iúna, no Caparaó Capixaba. Por não conseguirem ir até a escola, eles estão sem aulas desde o dia 22 de julho, quando voltaram das férias. Nesta terça-feira (06), centenas de pais e alunos se reuniram em frente à Escola Santíssima Trindade, com cartazes e gritos pedindo a volta do serviço.
O problema é na licitação do serviço e a prefeitura de Iúna garante que estuda um plano de reposição das aulas. A agricultora Erondina de Medeiros mora com os filhos, que são estudantes, em Barra do Recreio, que fica cerca de 10 km da escol. “Os alunos de todo o interior de Iúna estão sem transporte e eu não tenho como levar eles e depois ir buscar.”
> Pais reclamam da falta de transporte escolar em Iúna
Outra moradora do interior, que não quis se identificar, também está sem estudar. “Moro em Córrego do Bom Recreio e é bem longe da escola. A situação é complicada. Será que não sabiam que os alunos ficariam sem aula?”, questiona.
OUTRO LADO
A prefeitura disse que todos os esforços estão sendo empregados para normalizar o transporte escolar e que "a anormalidade é consequência de uma nova modalidade regulamentada e tabelada pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu)". A prefeitura disse ainda que está se reunindo publicamente com grupos interessados em prestar o serviço e, nesta terça-feira (06), está aguardando uma resposta positiva.
Também informou que um programa de reposição do conteúdo será elaborado pela equipe pedagógica, de acordo com a quantidade de aulas sem o transporte escolar para que nenhum aluno seja prejudicado. Ao todo, a rede municipal tem 3.693 alunos.
> Padrasto é preso após criança denunciar estupro para professora no ES
A Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informou em nota que “em reunião ocorrida no dia 31 de julho, a respeito da interrupção do transporte escolar no município de Iúna, a Sedu e a Prefeitura Municipal de Iúna, decidiram, em comum acordo, pela anulação/revogação do Pregão ocorrido no dia 30 de julho, pela revisão dos aspectos técnicos e pela organização de uma reunião com empresas/cooperativas interessadas pelo serviço, com o objetivo de dar a solução mais rápida ao problema enfrentado pelos alunos e suas famílias.”
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Iúna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados