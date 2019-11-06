Alunos da Ufes querem transformar plástico reciclado em próteses e dentaduras

Uma turma da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, está desenvolvendo um projeto que promete gerar bons resultados dentro de três anos. A pesquisa quer transformar plástico em biomassa para construção de próteses e dentaduras.
O projeto começou em setembro de 2018 e o objetivo é aproveitar o plástico, que antes era descartado no lixo, como matéria-prima para alguns produtos ou como combustível, acrescentando resíduos de madeira.
Além da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) que apoia a pesquisa, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Biomateriais (CNPEM) e o Cirad, que é um organismo francês de pesquisa agronômica e de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais e mediterrâneas, acompanham o projeto.
TESTES
No momento, os alunos trabalham com testes para aprimorar os resultados. A Fabíola Martins, estudante da Ufes, está responsável por condensar um material que seja biodegradável e possa ser utilizado em próteses.
O que gente pode enxergar, por exemplo, é a construção de prótese dentária, e quem sabe, futuramente, com mais estudos e mais pesquisadores nos ajudando, possamos de fato substituir o plástico e fazer um material rentável", diz.
O aluno Gabriel Zuqui trabalha para conseguir um biocombustível, a partir da utilização do plástico. Meu projeto é conseguir produzir combustível através do líquido pirolenhoso, que é um produto que a gente pode obter do processo do carvão vegetal. Ele tem substâncias que nos interessa, como o metanol. Tenho que tentar extrair o metanol do líquido pirolenhoso para inserir na cadeia de produção do biodiesel", afirma.
"O intuito é pegar esses materiais que vão impactar negativamente o meio ambiente, retirar e trazer para um novo sistema, dando novas finalidades. Queremos fazer com que problemas práticos possam compor parte da pesquisa básica e da pesquisa aplicada para melhorar a vida do nosso povo brasileiro."