Alunos da Ufes querem transformar plástico reciclado em próteses e dentaduras

Ufes de Jerônimo Monteiro quer transformar plástico em biomassa e biocombustíveis Crédito: TV Gazeta Sul

O projeto começou em setembro de 2018 e o objetivo é aproveitar o plástico, que antes era descartado no lixo, como matéria-prima para alguns produtos ou como combustível, acrescentando resíduos de madeira.

Além da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) que apoia a pesquisa, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Biomateriais (CNPEM) e o Cirad, que é um organismo francês de pesquisa agronômica e de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais e mediterrâneas, acompanham o projeto.

TESTES

No momento, os alunos trabalham com testes para aprimorar os resultados. A Fabíola Martins, estudante da Ufes, está responsável por condensar um material que seja biodegradável e possa ser utilizado em próteses.

O que gente pode enxergar, por exemplo, é a construção de prótese dentária, e quem sabe, futuramente, com mais estudos e mais pesquisadores nos ajudando, possamos de fato substituir o plástico e fazer um material rentável", diz.

O aluno Gabriel Zuqui trabalha para conseguir um biocombustível, a partir da utilização do plástico. Meu projeto é conseguir produzir combustível através do líquido pirolenhoso, que é um produto que a gente pode obter do processo do carvão vegetal. Ele tem substâncias que nos interessa, como o metanol. Tenho que tentar extrair o metanol do líquido pirolenhoso para inserir na cadeia de produção do biodiesel", afirma.