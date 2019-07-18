Acidente

Acidente na BR 101 em Itapemirim deixa seis pessoas feridas

Entre as vítimas está uma criança. Acidente envolveu dois carros e um caminhão

18 de julho de 2019

Um acidente no início da tarde desta quinta-feira (18), na BR 101, em Itapemirim, deixou seis pessoas feridas. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a batida ocorreu no quilômetro 411, na altura de Safra, e envolveu três veículos: dois carros e um caminhão.

O motorista do caminhão, Lúcio Roeda, contou que o Chevrolet Meriva seguia sentido Vitória, perdeu o controle e invadiu a contramão. O motorista conta que vinha no sentido contrário e para evitar a colisão frontal, jogou o carro para a lateral, mas o Meriva acabou batendo na lateral do caminhão, rodou na pista e bateu no carro que vinha atrás do caminhão, uma caminhonete, um Chevrolet Blazer.

Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, no Meriva haviam cinco pessoas, provavelmente da mesma família, dentre elas uma criança de aproximadamente quatro anos. Já na caminhonete viajava apenas o motorista. Todos os seis foram encaminhados para hospitais de Cachoeiro. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

