Home
>
Região Sul
>
Acidente na BR 101 em Itapemirim deixa seis pessoas feridas

Acidente na BR 101 em Itapemirim deixa seis pessoas feridas

Entre as vítimas está uma criança. Acidente envolveu dois carros e um caminhão

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 18:12

 - Atualizado há 6 anos

Um acidente no início da tarde desta quinta-feira (18), na BR 101, em Itapemirim, deixou seis pessoas feridas. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a batida ocorreu no quilômetro 411, na altura de Safra, e envolveu três veículos: dois carros e um caminhão.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

O motorista do caminhão, Lúcio Roeda, contou que o Chevrolet Meriva seguia sentido Vitória, perdeu o controle e invadiu a contramão. O motorista conta que vinha no sentido contrário e para evitar a colisão frontal, jogou o carro para a lateral, mas o Meriva acabou batendo na lateral do caminhão, rodou na pista e bateu no carro que vinha atrás do caminhão, uma caminhonete, um Chevrolet Blazer. 

Acidente na BR 101 em Itapemirim deixa seis pessoas feridas Crédito: Internauta | Gazeta Online

> Acidente com caminhões derruba postes em Vitória

Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, no Meriva haviam cinco pessoas, provavelmente da mesma família, dentre elas uma criança de aproximadamente quatro anos. Já na caminhonete viajava apenas o motorista. Todos os seis foram encaminhados para hospitais de Cachoeiro. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

> Veja mais publicações sobre Acidentes

Acidente na BR 101 em Itapemirim deixa seis pessoas feridas Crédito: Internauta | Gazeta Online

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais