Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na ES-060

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 15:46
- Atualizado há 6 anos
Um acidente na manhã desta terça-feira (06), na rodovia ES-060, no Litoral Sul, entre os municípios de Piúma e Itapemirim, matou uma pessoa. Segundo as primeiras informações, um Chevrolet Corsa rodou na pista e colidiu contra um caminhão.
Em seguida, o carro caiu em uma ribanceira e uma pessoa morreu no local. A Polícia Militar informou ainda que um terceiro automóvel teria se envolvido no acidente.
Em breve mais informações.
