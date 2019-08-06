Entre Piúma e Itapemirim

Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na ES-060

Após a colisão com o caminhão, o Corsa caiu em uma ribanceira

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 15:46 - Atualizado há 6 anos

Um acidente na manhã desta terça-feira (06), na rodovia ES-060, no Litoral Sul, entre os municípios de Piúma e Itapemirim, matou uma pessoa. Segundo as primeiras informações, um Chevrolet Corsa rodou na pista e colidiu contra um caminhão.

Em seguida, o carro caiu em uma ribanceira e uma pessoa morreu no local. A Polícia Militar informou ainda que um terceiro automóvel teria se envolvido no acidente.

Em breve mais informações.

