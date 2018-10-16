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Acidente em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem na UTI

Acidente aconteceu quando alunos retornavam de uma comemoração de Dia das Crianças; dois estudantes da unidade morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 16:29

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 16:29

Crédito: Internauta | Gazeta Online
Três alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí, na região do Caparaó, que ficaram gravemente feridos após um acidente, permanecem internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Um está na Santa Casa do município e outros dois no Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os alunos estavam em uma Kombi que se envolveu em um acidente na última quinta-feira (11), quando retornavam de uma comemoração de Dia das Crianças. Os alunos Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos morreram. Outras nove pessoas ficaram feridas e também foram levadas ao hospital, mas tiveram alta no mesmo dia.
> Van escolar com crianças bate contra poste na Serafim Derenzi
A diretoria da Apae informou que os alunos internados na UTI estão bem e respondendo ao tratamento. Um deles, o que está internado em observação na Santa Casa de Guaçuí deve ir para o quarto ainda nesta terça-feira (16). A instituição garante que está prestando assistência às famílias.
AS MORTES
Duas pessoas morreram no acidente envolvendo uma Kombi da Apae de Guaçuí Crédito: Diego Gomes | TV Gazeta
Dois alunos da Apae de Guaçuí morreram em um grave acidente na tarde da última quinta-feira (11) pela BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó. Eles estavam em uma Kombi que já na chegada da cidade, rodou na pista e colidiu contra uma árvore, próximo ao ponto conhecido como "balança".
No veículo estavam 11 pessoas, entre funcionários e alunos. Outras vítimas foram levadas para hospitais da região e receberam alta. As causas do acidente estão sendo investigadas pela delegacia de Guaçuí. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias. 
> Balanço do feriadão: 37 acidentes nas rodovias que cortam o ES
Em nota, a Apae de Guaçuí lamentou o caso. Toda a equipe APAE, representada pelo nosso presidente Marcos Luiz Jauhar, sente com muita tristeza e pesar esse momento. Agradecemos todo o apoio e pedimos orações para aqueles que ficam, dissera em nota, por meio das redes sociais da associação.

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