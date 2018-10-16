Acidente em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem na UTI

Crédito: Internauta | Gazeta Online

Os alunos estavam em uma Kombi que se envolveu em um acidente na última quinta-feira (11), quando retornavam de uma comemoração de Dia das Crianças. Os alunos Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos morreram. Outras nove pessoas ficaram feridas e também foram levadas ao hospital, mas tiveram alta no mesmo dia.

A diretoria da Apae informou que os alunos internados na UTI estão bem e respondendo ao tratamento. Um deles, o que está internado em observação na Santa Casa de Guaçuí deve ir para o quarto ainda nesta terça-feira (16). A instituição garante que está prestando assistência às famílias.

AS MORTES

Duas pessoas morreram no acidente envolvendo uma Kombi da Apae de Guaçuí Crédito: Diego Gomes | TV Gazeta

Dois alunos da Apae de Guaçuí morreram em um grave acidente na tarde da última quinta-feira (11) pela BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó. Eles estavam em uma Kombi que já na chegada da cidade, rodou na pista e colidiu contra uma árvore, próximo ao ponto conhecido como "balança".

No veículo estavam 11 pessoas, entre funcionários e alunos. Outras vítimas foram levadas para hospitais da região e receberam alta. As causas do acidente estão sendo investigadas pela delegacia de Guaçuí. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias.