Acidente em Alegre: quatro alunos permanecem internados

Dos 24 alunos que ficaram feridos após o grave acidente com um ônibus na ES 181, na altura da localidade de Anutiba, em Alegre, na noite desta quinta-feira (22), quatro permanecem internados em hospitais da região Sul. Um deles teve que amputar o braço. No acidente, duas universitárias morreram.
No ônibus estavam 28 alunos que seguiam de Muniz Freire para estudar em instituições de ensino de Alegre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e o campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo.
A universitária Thereza Fausta da Silva Neta, 20 anos, que cursava História, morreu no local. Já Joilma Couto Carneiro Cazzador, 40 anos, morreu a caminho do hospital. Elas eram moradoras de Muniz Freire e eram alunas da Fafia.
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, por veículos que passavam no local e por ambulâncias de hospitais da região. Nesta sexta-feira (23), ainda permanecia internada uma estudante no hospital de Alegre. Ela passou por cirurgia e teve o braço amputado. Já na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, três vítimas continuam internadas, duas no Pronto Socorro e uma na enfermaria.
RELATO DE SOBREVIVENTE
Michele Jéssica Alexandre é uma das vítimas do ônibus que tombou. Hoje, o sentimento era de alívio. Para ela, segurar a filha nos braços ameniza qualquer dor. Mas as lembranças do acidente não serão esquecidas tão cedo.
O carro começou a disparar e eu percebi. Cutuquei minha amiga que o ônibus tava andando muito rápido. Em seguida, tombou. Só lembro que na hora que eu percebi, a gente já estava tombado e vi sangue para todo lado
O estudante Caio de Paulo Souza é outra vítima que escapou da tragédia. Pra ele, ainda é muito difícil relembrar. Foi muito rápido. Eu só lembro quando pegou velocidade no morro e nisso começou virar. Eu acho que eu desacordei porque só lembro quando já estava lá do outro lado, em cima dos meninos. Foi tudo horrível, relembra emocionado.
Ainda na manhã desta sexta, o ônibus estava às margens da ES 181. Os dois alunos disseram que o ônibus apresentou problemas mecânicos outras vezes. Ele sempre quebrava de vez em quando, comentou Caio.
Michele Jéssica Alexandre também se lembra de, momentos antes da batida, Joilma Couto questionar problemas no ônibus. Lembro que a irmã Joilma avisou que estava sem freio e foi perguntado para o motorista se o carro tava sem freio. Ele afirmou que estava bom, que poderia voltar e dormir tranquilo, que nada ia acontecer, lembra a aluna.
LUTO
O velório de Thereza Fausta da Silva Neta, 20 anos, aconteceu na tarde desta sexta (23) em Muniz Freire e sepultamento, no cemitério municipal. Já Joilma Couto Carneiro Cazzador está sendo velada na Igreja Batista de Muniz Freire. O culto fúnebre será às 7h da manhã de sábado (24). Logo em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério de Muniz Freire.
Em nota, o diretor geral da Convenção Batista do Espírito Santo, Diego Bravim, emitiu nota lamentando a morte da irmã Joilma Cazzador, esposa do pastor Paulo Cazzador. Registramos nossos pêsames às famílias enlutadas dentre elas a do nosso querido pastor Paulo Cazzador. Convocamos os batistas para um tempo de oração pelas famílias enlutadas e também pelos feridos nesse momento.