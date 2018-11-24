Acidente em Alegre: quatro alunos permanecem internados

O ônibus permanece no local do acidente na manhã desta sexta-feira Crédito: Mônica Camolesi

Dos 24 alunos que ficaram feridos após o grave acidente com um ônibus na ES 181, na altura da localidade de Anutiba, em Alegre, na noite desta quinta-feira (22), quatro permanecem internados em hospitais da região Sul. Um deles teve que amputar o braço. No acidente, duas universitárias morreram.

No ônibus estavam 28 alunos que seguiam de Muniz Freire para estudar em instituições de ensino de Alegre  a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e o campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo.

A universitária Thereza Fausta da Silva Neta, 20 anos, que cursava História, morreu no local. Já Joilma Couto Carneiro Cazzador, 40 anos, morreu a caminho do hospital. Elas eram moradoras de Muniz Freire e eram alunas da Fafia.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, por veículos que passavam no local e por ambulâncias de hospitais da região. Nesta sexta-feira (23), ainda permanecia internada uma estudante no hospital de Alegre. Ela passou por cirurgia e teve o braço amputado. Já na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, três vítimas continuam internadas, duas no Pronto Socorro e uma na enfermaria.

À esquerda, Joilma com o marido; à direita, Thereza. As duas morreram após o acidente Crédito: Reprodução

RELATO DE SOBREVIVENTE

Michele Jéssica Alexandre é uma das vítimas do ônibus que tombou. Hoje, o sentimento era de alívio. Para ela, segurar a filha nos braços ameniza qualquer dor. Mas as lembranças do acidente não serão esquecidas tão cedo.

O carro começou a disparar e eu percebi. Cutuquei minha amiga que o ônibus tava andando muito rápido. Em seguida, tombou. Só lembro que na hora que eu percebi, a gente já estava tombado e vi sangue para todo lado

O estudante Caio de Paulo Souza é outra vítima que escapou da tragédia. Pra ele, ainda é muito difícil relembrar. Foi muito rápido. Eu só lembro quando pegou velocidade no morro e nisso começou virar. Eu acho que eu desacordei porque só lembro quando já estava lá do outro lado, em cima dos meninos. Foi tudo horrível, relembra emocionado.

Ainda na manhã desta sexta, o ônibus estava às margens da ES 181. Os dois alunos disseram que o ônibus apresentou problemas mecânicos outras vezes. Ele sempre quebrava de vez em quando, comentou Caio.

Michele Jéssica Alexandre também se lembra de, momentos antes da batida, Joilma Couto questionar problemas no ônibus. Lembro que a irmã Joilma avisou que estava sem freio e foi perguntado para o motorista se o carro tava sem freio. Ele afirmou que estava bom, que poderia voltar e dormir tranquilo, que nada ia acontecer, lembra a aluna.

LUTO

O velório de Thereza Fausta da Silva Neta, 20 anos, aconteceu na tarde desta sexta (23) em Muniz Freire e sepultamento, no cemitério municipal. Já Joilma Couto Carneiro Cazzador está sendo velada na Igreja Batista de Muniz Freire. O culto fúnebre será às 7h da manhã de sábado (24). Logo em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério de Muniz Freire.