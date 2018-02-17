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Acidente

Acidente: carro se parte ao meio e mata duas pessoas no ES

A batida aconteceu na ES 165, via que liga Conceição do Castelo à BR 262
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 21:44

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 21:44

Acidente aconteceu na ES 165 Crédito: Internauta
Duas pessoas morreram em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (16) em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, dois homens, estavam em um Volkswagen Gol.
> Mulher que invadiu posto em Vila Velha é indiciada por embriaguez
A batida aconteceu na localidade do Indaiá, por volta das 17h, na ES 165, via que liga o município à BR 262. Com o impacto do carro em uma árvore, o veículo se partiu ao meio. As causas do acidente ainda não foram informadas.
Os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Crédito: Internauta

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