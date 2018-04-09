Zezito Maio deixa o Podemos

Zezito Maio, vereador de Vitória, pode conseguir o sexto mandato consecutivo Crédito: Vitor Jubini

O ex-subsecretário estadual da Pesca Zezito Maio, que já havia confirmado sua saída do PMDB para ingressar no Podemos, voltou atrás em sua decisão e decidiu se filiar a outro partido. A mudança foi confirmada por ele, que preferiu não dizer por qual sigla disputará o pleito deputado estadual em 2018.

Segundo ele, a curta estadia no Podemos foi motivada pela filiação da senadora Rose de Freitas (ex-PMDB), que é pré-candidata ao Palácio Anchieta. Não tenho nada contra a senadora, ela fez uma uma escolha democrática. Mas sou do grupo do governador Paulo Hartung e não me senti confortável para permanecer em um partido que apoia outra candidatura, explicou.