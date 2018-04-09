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Zezito Maio deixa o Podemos

O ex-vereador afirma que sua saída foi motivada pela filiação da senadora Rose de Freitas, sua ex-correligionária no PMDB

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 20:59
Zezito Maio, vereador de Vitória, pode conseguir o sexto mandato consecutivo Crédito: Vitor Jubini
O ex-subsecretário estadual da Pesca Zezito Maio, que já havia confirmado sua saída do PMDB para ingressar no Podemos, voltou atrás em sua decisão e decidiu se filiar a outro partido. A mudança foi confirmada por ele, que preferiu não dizer por qual sigla disputará o pleito deputado estadual em 2018.
Segundo ele, a curta estadia no Podemos foi motivada pela filiação da senadora Rose de Freitas (ex-PMDB), que é pré-candidata ao Palácio Anchieta. Não tenho nada contra a senadora, ela fez uma uma escolha democrática. Mas sou do grupo do governador Paulo Hartung e não me senti confortável para permanecer em um partido que apoia outra candidatura, explicou.
Apesar de Zezito não confirmar para qual partido migrou, alegando que isso poderia causar desgastes em conversas políticas, o presidente do PDT no Estado, deputado federal Sérgio Vidigal, e o secretário-geral da sigla, Weverson Meireles, afirmam que Zezito assinou sua ficha e inscrição no partido na tarde do último sábado (07).

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