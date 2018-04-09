Zezito Maio deixa o Podemos

O ex-subsecretário estadual da Pesca Zezito Maio, que já havia confirmado sua saída do PMDB para ingressar no Podemos, voltou atrás em sua decisão e decidiu se filiar a outro partido. A mudança foi confirmada por ele, que preferiu não dizer por qual sigla disputará o pleito deputado estadual em 2018.
Segundo ele, a curta estadia no Podemos foi motivada pela filiação da senadora Rose de Freitas (ex-PMDB), que é pré-candidata ao Palácio Anchieta. Não tenho nada contra a senadora, ela fez uma uma escolha democrática. Mas sou do grupo do governador Paulo Hartung e não me senti confortável para permanecer em um partido que apoia outra candidatura, explicou.
Apesar de Zezito não confirmar para qual partido migrou, alegando que isso poderia causar desgastes em conversas políticas, o presidente do PDT no Estado, deputado federal Sérgio Vidigal, e o secretário-geral da sigla, Weverson Meireles, afirmam que Zezito assinou sua ficha e inscrição no partido na tarde do último sábado (07).