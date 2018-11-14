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Rio de Janeiro

Witzel nomeia secretário sócio em escritório de advocacia no ES

O capixaba Lucas Tristão tem 31 anos e deve assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 18:13

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 18:13

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil
O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou o nome de mais sete titulares de secretarias e órgãos de governo. Entre os nomes está o de Lucas Tristão, sócio de Witzel em um escritório de advocacia no Espírito Santo. Tristão vai assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, novo nome que será dado à Secretaria do Trabalho e Renda. 
A Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuarão com o coronel Roberto Robadey Jr, que desempenha as funções no governo Pezão. A Secretaria da Casa Civil será transformada em Secretaria de Estado de Governança; à frente, estará o atual coordenador-geral da transição, José Luís Cardoso Zamith.
O controlador-geral do Estado será o delegado da Polícia Federal Bernardo Cunha Barbosa. O procurador-geral do Estado, o advogado Marcelo Lopes da Silva.
Ex-juiz federal, Witzel se elegeu apresentando-se como uma novidade na política, avesso a práticas viciadas e com tolerância zero com a corrupção e o crime organizado. Ele vem afirmando que suas escolhas para o secretariado são técnicas, sem se pautarem por critérios políticos.

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