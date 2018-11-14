Witzel nomeia secretário sócio em escritório de advocacia no ES

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou o nome de mais sete titulares de secretarias e órgãos de governo. Entre os nomes está o de Lucas Tristão, sócio de Witzel em um escritório de advocacia no Espírito Santo. Tristão vai assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, novo nome que será dado à Secretaria do Trabalho e Renda.

A Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuarão com o coronel Roberto Robadey Jr, que desempenha as funções no governo Pezão. A Secretaria da Casa Civil será transformada em Secretaria de Estado de Governança; à frente, estará o atual coordenador-geral da transição, José Luís Cardoso Zamith.

O controlador-geral do Estado será o delegado da Polícia Federal Bernardo Cunha Barbosa. O procurador-geral do Estado, o advogado Marcelo Lopes da Silva.