Weverson Meireles promete mais vaga de ensino integral e valorizar professores na Serra

Weverson Meireles, candidato à Prefeitura da Serra entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória entrevistaram o candidato Fechando a rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura da Serra entrevistaram o candidato Weverson Meireles (PDT) , na manhã desta quarta-feira (11). Durante a entrevista, o pedetista prometeu aumentar a quantidade de vagas em escolas de tempo integral e valorizar os profissionais da educação na cidade, com a implementação do plano de cargos e salários.

“Vamos ampliar em 50% o número de vagas em tempo integral na nossa cidade. Vamos continuar a política de valorização dos nossos profissionais de educação. Junto com os nossos profissionais de educação, vamos implantar o plano de cargos e salários, oportunizar capacitações para, junto com a participação das famílias dentro das nossas escolas, melhorar”, garantiu.

Ao ser questionado sobre a segurança pública do município, Weverson falou que pretende aumentar o efetivo da Guarda. “A Guarda Municipal, que tem um papel preventivo e ostensivo na nossa cidade, quando nós retornamos, encontramos uma Guarda Municipal sucateada, encontramos poucas ações para que pudéssemos mudar essa realidade. Fizemos um trabalho de planejamento, tive a honra de planejar e coordenar o planejamento estratégico da cidade. A Guarda Municipal não chegava a 100 guardas. Vamos triplicar esse quantitativo, vamos chegar a 300 guardas municipais advindos de concurso, das nomeações de novos 150 guardas.”

Ele ainda falou em firmar parcerias com as forças de segurança estaduais. “Faço aqui um compromisso com a minha cidade da Serra. Nós teremos a nossa Guarda Municipal funcionando 24 horas para poder, em parceria com as forças de seguranças do Estado, em parceria com a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, casado com o nosso contínuo investimento em políticas públicas e políticas que fomentem a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão, cada vez mais, conquistar a redução dos índices de violência da nossa cidade.”

Sobre o meio ambiente, o candidato disse que o diálogo com o governo do Estado e com o empresariado pode ser o caminho para diminuir a poluição. “Hoje nós temos 90% dos nossos domicílios ligados à rede de esgoto, mas a nossa capacidade de diálogo com o governo do Estado vai nos permitir, cada vez mais, junto também com os empreendedores da nossa cidade, facilitar a vida deles para que possam investir em tecnologia para diminuir a emissão de gases poluentes, dando as nossas contribuições para essa realidade que aflige, não só o nosso país, mas aflige o mundo como um todo”, declarou.

O pedetista ainda prometeu a criação de uma agência reguladora no município. “Nós teremos, no nosso município, uma agência reguladora, não simplesmente para punir, mas uma agência reguladora que acompanhe, em parceria com os órgãos competentes, em parceria com a Cesan, para que possamos ter conquistas, inclusive, com a reserva hídrica da nossa cidade.”

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos da Serra

Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 2 de setembro, Audifax obteve 39% das menções, Muribeca, 28%, e Weverson, 14%.

A sequência da sabatina segue a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas começam início sempre às 10h e são conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta , foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.